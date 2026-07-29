Ливан: Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что боевики «Хезболлы» нанесли удар беспилотника по израильской инженерной машине в районе холма Али ат-Тахер в мухафазе Набатия в ночь с 28 на 29 июля, несмотря на соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой», которое вступило в силу 19 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии