😊 В Симферополе сотрудники ГИБДД помогли беременной женщине доехать в роддом Вечером к полицейским обратился мужчина и рассказал, что в его машине сидит беременная жена, у которой начались схватки.
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😊 В Симферополе сотрудники ГИБДД помогли беременной женщине доехать в роддом Вечером к полицейским обратился мужчина и рассказал, что в его машине сидит беременная жена, у которой начались схватки.