С давних времён 12 ноября отмечается Синичкин день - день встречи зимующих птиц. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей.
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