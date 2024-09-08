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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🗓 Сегодня 8 сентября – отмечается 17 праздников🎉 ✅ День посиделок на кухне ✅ День Бородинского сражения ✅ День танкиста ✅ День извинений ✅ Международный день грамотности ✅ День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых ✅ Всемирный день журавля ✅ День финансиста ✅ День освобождения Донбасса ✅ День памяти жертв фашизма ✅ Всемирный день физиотерапии ✅ День Новороссийской военно-морской базы ВМФ РФ ✅ День садовода и огородника в Приморском крае ✅ Единый день голосования ✅ День «Обнимите свою собаку» ✅ День памяти домашних животных.

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