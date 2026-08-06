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Украиснкий фронт, главное за сутки: Операция «Убей лучника» провалена, «Оскольский котёл» захлопнулся

Украиснкий фронт, главное за сутки: Операция «Убей лучника» провалена, «Оскольский котёл» захлопнулся

     1624-й день спецоперации. Американские СМИ — «ночной прилет по „Розетке“ является ответкой за Wildberries» Группировка войск «Север» освободила село Рыжевка в Сумской области, а гвардейцы 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» — Зарницу в Запорожской области.

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Комментарии
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Владимир Бурмистров
ЕС нас грабит, но мы гордо не отвечаем!
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1 м.
Александр
Владимир Бурмистров
ЕС нас грабит, но мы гордо не отвечаем!
Твои предложения.
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1 м.