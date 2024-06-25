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Работы по очистке водоемов в Калининграде возобновились после нерестового периода

Работы по очистке водоемов в Калининграде возобновились после нерестового периода

Сегодня, 25 июня, в Калининградской области продолжаются работы по очистке водных объектов. Министерство природных ресурсов и экологии региона сообщило о возобновлении работ по очистке ручья Литовский и реки Промысловая.

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