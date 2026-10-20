© SGr/Shutterstock/FOTODOMСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в Приморском крае мужчину, передавшего фотографии транспортной инфраструктуры иностранным спецслужбам для диверсий на железной дороге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Адвокат Гуров: Ле...
- КЮ Новое носимое ИИ-...
- AW Новое носимое ИИ-...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым