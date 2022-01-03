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В Хабаровском крае ребенок погиб от удара током

В Хабаровском крае ребенок погиб от удара током

Прокуратура в Хабаровском крае начала проверку после гибели от удара электрическим током шестилетнего мальчика в поселке Сукпай района им.

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