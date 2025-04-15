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В РФ хотят исключить фактор «гостевых рождений» из статистики рождаемости

В РФ хотят исключить фактор «гостевых рождений» из статистики рождаемости

Власти России рассматривают возможность пересмотра методики учета рождаемости, чтобы исключить так называемые «гостевые роды» — случаи, когда новорожденный регистрируется в регионе, где находится роддом, а не по месту фактического проживания родителей.

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