Цокотуха из преисподней

Вы знаете красивого парня на фото? «Вдруг какой-то старый паук затащил нашу муху в угол — он хотел убить бедняжку и уничтожить Цкотуху!» Эти строки, наверное, знакомы всем без исключения взрослым и детям нашей страны.
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