Экономист назвал самый выгодный вариант для инвестиций в 2025 году: куда вложить деньги

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Для россиян наиболее оптимальным решением по доходности, надежности и ликвидности в 2025 году могут стать краткосрочные инвестиции в банковские депозиты, процентные ставки которых на данный момент близки к ключевой.
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