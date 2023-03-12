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Продавец дождя, который спасал от засухи фермеров

Продавец дождя, который спасал от засухи фермеров

В 1915 году в Калифорнии разразилась сильнейшая за сотни лет засуха. В надежде спасти посевы отчаявшиеся фермеры нанимали ведьм и колдуний для поиска подземных источников, а также обращались к заклинателям дождя, которые существовали во все времена.

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