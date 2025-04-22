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Заочный арест блогера Косенко, бросившего сына в сугроб, признали законным

Заочный арест блогера Косенко, бросившего сына в сугроб, признали законным

Московский городской суд признал законным решение Басманного суда о заочном аресте Сергея Косенко. Ранее блогера объявили в международный розыск из-за ненадлежащего воспитания ребенка — мужчина бросил младенца в сугроб.

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Ирина Некрасова
Адвокат ради денег чего только не скажет. В  манекен поверить сложно: чего ради такие съемки... А папашу надо посадить, потому что плохой пример заразителен и найдется много дебилов, которые захотят повторить чужую глупость...
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