Заочный арест блогера Косенко, бросившего сына в сугроб, признали законным

Московский городской суд признал законным решение Басманного суда о заочном аресте Сергея Косенко. Ранее блогера объявили в международный розыск из-за ненадлежащего воспитания ребенка — мужчина бросил младенца в сугроб.
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