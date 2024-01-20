Экс-разведчик: Запад откладывает поставки F-16, не веря в успех Киева

Global Look Press/Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix Страны Запада откладывают и вряд ли передадут Украине запрашиваемые истребители F-16, поскольку не верят в успех Киева в противостоянии с Россией, заявил в беседе с РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.