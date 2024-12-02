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Врач рассказал о симптомах опухоли головного мозга

Врач рассказал о симптомах опухоли головного мозга

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал «Известиям» 2 декабря о том, что повышает риск возникновения опухоли головного мозга.

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