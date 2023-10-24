Минобороны: На подступах к Севастополю засекли три морских дрона ВМС Украины

Ночью 24 октября в северной части Черного моря были обнаружены безэкипажные катера противника.Пресс-служба Минобороны России уточнила сообщение ночное сообщение губернатора Севастополя о "возможной атаке" диверсионных средств противника в Черном море.
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