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Физики подтвердили библейскую версию сотворения мира

Физики подтвердили библейскую версию сотворения мира

Физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо, опубликовали статью «Как создать Вселенную», в которой они рассмотрели библейскую версию сотворения мира.

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Комментарии
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Vova Timushev
Правильно Ведь Сначала было Слово!, --Вибрация!,--при  созндании  Вселенной!, и Вселенная Создалась, а не Взрыв!,-- как предполагают, Ученные!, при Врыве получается ХАОС,а не Упорядоченная Галактическая Система, и Солненчные Системы!.
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