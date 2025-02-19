Физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо, опубликовали статью «Как создать Вселенную», в которой они рассмотрели библейскую версию сотворения мира.
Физики подтвердили библейскую версию сотворения мира
Комментарии
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Vova Timushev
Правильно Ведь Сначала было Слово!, --Вибрация!,--при созндании Вселенной!, и Вселенная Создалась, а не Взрыв!,-- как предполагают, Ученные!, при Врыве получается ХАОС,а не Упорядоченная Галактическая Система, и Солненчные Системы!.
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