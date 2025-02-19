Физики подтвердили библейскую версию сотворения мира

Vova Timushev

Правильно Ведь Сначала было Слово!, --Вибрация!,--при созндании Вселенной!, и Вселенная Создалась, а не Взрыв!,-- как предполагают, Ученные!, при Врыве получается ХАОС,а не Упорядоченная Галактическая Система, и Солненчные Системы!.