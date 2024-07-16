Как проявляется кошачья любовь к хозяину

Думали ли вы когда-нибудь о любви вашего питомца к вам? Собаки и кошки очень разные, в отличие от собак, которые привыкли выражать свои чувства на протяжении всего времени, кошки менее располагают способами о сообщении своих чувств.
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