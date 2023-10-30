Глава Дагестана Меликов: После беспорядков в Махачкале в больницы попали 10 человек, среди них двое полицейских

По информации МВД, задержаны 60 местных жителейГлава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что после незаконной акции протеста в больницы Махачкалы доставлены 10 человек, двое из них — сотрудники полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии