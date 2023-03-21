В Госдуме предложили предоставить кабмину право устанавливать предел цен на отдельные товары

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили наделить правительство РФ правом установки предельно допустимых розничных цен на отдельные непродовольственные товары, передает RT со ссылкой на соответствующий законопроект и пояснительную записку к нему.
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