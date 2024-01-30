Бракованные чешские электрички заставили Латвию с благодарностью вспомнить СССР

@ Davis Klavins/YouTube Tекст: Станислав Лещенко Грандиозный скандал разворачивается в Латвии. Руководство местной железнодорожной компании вынуждено было подать в отставку из-за бракованных электричек, поставленных Чехией.
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