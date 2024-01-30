Бракованные чешские электрички заставили Латвию с благодарностью вспомнить СССР

НП

Наталья Павлова

"...Люди начали задавать вопрос: почему бы не вернуть в эксплуатацию старые советские поезда? Нельзя, ответила сотрудница Pasazieru Vilciens Сигита Звиедре – это, мол, «неэффективно и экономически необоснованно»..." Потому что придется возвращать русских, которых депортировали, или даже звать из России специалистов, которые бы обслуживали эти поезда.