Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 511 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Южанин
    Как бунт в Техасе...
  • Yvan
    Даже "ливерная колбаса" рядом с ним выглядит привлекательней.Как бунт в Техасе...
  • Астон Мартин
    ..."Мало того, организационные формы «Молодой гвардии» были мало похожи на комсомольские — это была подпольная боевая...История комсомола...

Бракованные чешские электрички заставили Латвию с благодарностью вспомнить СССР

Бракованные чешские электрички заставили Латвию с благодарностью вспомнить СССР

@ Davis Klavins/YouTube Tекст: Станислав Лещенко Грандиозный скандал разворачивается в Латвии. Руководство местной железнодорожной компании вынуждено было подать в отставку из-за бракованных электричек, поставленных Чехией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НП
Наталья Павлова
&quot;...Люди начали задавать вопрос: почему бы не вернуть в эксплуатацию старые советские поезда? Нельзя, ответила сотрудница Pasazieru Vilciens Сигита Звиедре – это, мол, «неэффективно и экономически необоснованно»...&quot; Потому что придется возвращать русских, которых депортировали, или даже звать из России специалистов, которые бы обслуживали эти поезда.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх