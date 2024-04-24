Главный бренд – это государство: что обсуждалось на Brand Analitycs Forum в Москве

В Москве прошел второй Brand Analytics Forum, на котором представители федеральных и региональных министерств и ведомств, сотрудники пресс-служб глав и правительств регионов, аналитики, исследовательские компании и агентства обсуждали, как эффективно организовывать аналитику социальных медиа в государственных и для государственных структур.