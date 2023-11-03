Ученые предупреждают: у человечества осталось всего шесть лет, чтобы ограничить глобальное потепление

Новое исследование показало, что у человечества осталось всего шесть лет, чтобы ограничить глобальное потепление на 1,5 °C, и два десятилетия, чтобы удержать температуру ниже порога в 2 °C, предусмотренного Парижским соглашением.
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