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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Ледоход на Оби за сутки продвинулся на 64 километра

Ледоход на Оби за сутки продвинулся на 64 километра

Ледоход на Оби после мощного ускорения резко сбросил скорость продвижения по территории Югры. Две головы прошли за сутки всего 64 км, хотя до этого показали динамику почти 360 км, сообщили в ГУ МЧС по ХМАО.

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