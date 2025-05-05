Ледоход на Оби за сутки продвинулся на 64 километра

Ледоход на Оби после мощного ускорения резко сбросил скорость продвижения по территории Югры. Две головы прошли за сутки всего 64 км, хотя до этого показали динамику почти 360 км, сообщили в ГУ МЧС по ХМАО.
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