Шведский вальхунд: интересная порода из Скандинавии

ИХотите почувствовать себя викингом? Заведите шведского вальхунда! Говорят, они настолько суровы, что не просто видели времена варваров-мореходов, а лично сопровождали их в походах! Насколько это соответствует действительности собаки, конечно, рассказать не могут.
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