Омск
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Омск

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«Ее съедали заживо»: в Омске спасают кошку Майли, которую ошпарили кипятком и бросили умирать

Опарыши уничтожили пальцы на лапах, отпала часть хвоста, но малышка продолжает бороться.

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