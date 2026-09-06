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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Акрон» не выиграл ни одного из первых 7 матчей РПЛ – 4 ничьих и 3 поражения

«Акрон» продлил безвыигрышную серию на старте Альфа-Банк РПЛ . Тольяттинская команда сыграла вничью с « Оренбургом » – 2:2 – в матче 7-го тура чемпионата России.

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