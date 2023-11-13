«Все по блату, ее на лекциях в МГИМО никто и не видел ни разу», – желающая стать популярной племянница Максима Галкина* взбесила россиян

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Комментарии
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нл
николай лебедев
&quot;Будущее&quot; российской дипломатии -С.В. Лаврову такое и в дурном сне, наверное, не снилось.
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11 час.
ВН
Виктор Не
Уверен что и не накрашенная такая же страшная. Понты у Пугалкиных в почëте.
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5 час.
В
Владимир
Нда...
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