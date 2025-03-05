В Тейково полицейскими возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

В дежурную часть МО МВД России «Тейковский» поступило заявление от 18-летнего местного жителя, который сообщил о том, что стал жертвой мошенников, действовавших под видом сотрудников правоохранительных органов.
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