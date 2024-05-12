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Калужские новости

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Калужанка пожаловалась губернатору на запрет ношения Георгиевских лент

Калужанка пожаловалась губернатору на запрет ношения Георгиевских лент

Калужанка обратилась к губернатору региона Владиславу Шапшу с просьбой провести беседу с управляющим сетевого супермаркета в Калуге, в котором продавцам якобы запретили носить Георгиевские ленты 9 маяКалужанка обратилась к губернатору региона Владиславу Шапшу с просьбой провести беседу с управляющим сетевого супермаркета в Калуге, в котором продавцам якобы запретили носить Георгиевские ленты 9 мая.

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