Калужанка пожаловалась губернатору на запрет ношения Георгиевских лент

Калужанка обратилась к губернатору региона Владиславу Шапшу с просьбой провести беседу с управляющим сетевого супермаркета в Калуге, в котором продавцам якобы запретили носить Георгиевские ленты 9 маяКалужанка обратилась к губернатору региона Владиславу Шапшу с просьбой провести беседу с управляющим сетевого супермаркета в Калуге, в котором продавцам якобы запретили носить Георгиевские ленты 9 мая.