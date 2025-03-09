Ван де Зандшульп о победе над Джоковичем: «Мне помогла победа над Алькарасом на US Open – после нее я понял, что могу обыгрывать тех, кто рулит в туре»

Нидерландец победил его во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс со счетом 6:2, 3:6, 6:1. – Победа над Карлосом Алькарасом в прошлом году на US Open (6:1, 7:5, 6:4 – Спортс’‘) поменяла ваш подход к матчам с топ-игроками и дала вам большей уверенности в игре против них? – Думаю, что да.
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