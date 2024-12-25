Британская нечисть, как она есть: чего боятся жители Соединенного Королевства

Древняя мифология Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса многогранна и причудлива. Местные племена и народы, а также многочисленные гости, прошенные и не очень, внесли свой вклад в формирование местных легенд, поверий и обычаев.
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