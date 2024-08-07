Завтра в Астрахани назначат конкурс по выбору мэра

8 августа состоится заседание Городской Думы Астрахани, в котором центральным вопросом повестки станет конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань».
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