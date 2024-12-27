Копеечная деталь, которая может убить мотор: зачем надо проверять крышку расширительного бачка

На первый взгляд, крышка расширительного бачка — незначительный компонент охлаждающей системы ДВС. Но многие автомобилисты не осознают, что его неисправность способна спровоцировать критические повреждения двигателя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии