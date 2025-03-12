Муниципальный тур «Живой классики»: Юные чтецы покоряют сердца

В городе прошел муниципальный тур «Живой классики». 20 талантливых школьников из шести школ города собрались в Модельной библиотеке «Точка», чтобы прочитать отрывки из произведений классической и современной литературы.
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