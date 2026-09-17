«Акелла промахнулся»: военкор о том, как Запад загнал себя в энергетическую ловушку

Человечество, в том числе Россия, находится пока лишь в самом начале крупнейшего в современной истории кризиса энергетической безопасности.
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