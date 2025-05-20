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Каллас: главы МИД ЕС планируют отменить экономические санкции против Сирии

Каллас: главы МИД ЕС планируют отменить экономические санкции против Сирии

Главы МИД стран Европейского союза планируют отменить экономические рестрикции в отношении Дамаска. С соответствующим заявлением выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, информирует ТАСС.

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