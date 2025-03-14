В Курской области в храме Черкасского Поречного бойцы РФ обнаружили тела

В Минобороны РФ обнародовали кадры из освобожденных военнослужащими населенных пунктов. На одном из видео показано, что военные РФ нашли в церкви Воздвижения Креста Господня несколько тел убитых украинскими боевиками пожилых жителей Черкасского Поречного.