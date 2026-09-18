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Газета.ру

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В Госдуме обсудили, как заставить нерадивых отцов платить алименты

В Госдуме обсудили, как заставить нерадивых отцов платить алименты

Если отец ребенка не хочет платить алименты, матери-одиночке должно дать денег государство. Об этом заявили в ходе прошедшего в Госдуме 18 сентября круглого стола, который стал последним в этом созыве.

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