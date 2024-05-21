Опубликован новый график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде

График отключения горячей воды пересмотрели в Нижнем Новгороде, сообщает АО «Теплоэнерго». Напомним, график отключения горячей воды пересмотрели в многоквартирных домах из-за аномального для начала мая холода.
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