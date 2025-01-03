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Страна, которую мы потеряли

Страна, которую мы потеряли «Коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.

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