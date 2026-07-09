В учебниках истории России стали по-новому называть холопов

В обновленном издании учебника по истории для седьмого класса под редакцией помощника президента России Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова заменили термин «холоп» на новую формулировку.
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