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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соколов об уходе Хэйса из «Ак Барса»: «Кевин поступил честно по отношению к ребятам в команде. Он почувствовал, что уже не может отдавать все сто процентов»

Нападающий « Ак Барса » Егор Соколов прокомментировал решение  Кевина Хэйса завершить игровую карьеру после 5 матчей за клуб.

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