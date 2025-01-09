Более 80% канадцев поддержали решение Трюдо уйти в отставку

Восемь из десяти опрошенных канадцев заявили, что поддерживают решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти в отставку, пишет телеканал Global News со ссылкой на социологическое исследование Ipsos.
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