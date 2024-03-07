Обвиняемый в убийствах ученый Цветков дал первое интервью после СИЗО

Ученый-гидролог Александр Цветков дал "Известиям" первое интервью после заточения в СИЗО. Мужчину обвиняли в совершении нескольких убийств в 2002 году и продержали под стражей десять месяцев, однако сейчас уголовное преследование официально закончено.