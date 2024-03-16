Московские рестораторы приступили к подготовке летних веранд при стационарных заведениях

Веранды откроются 1 апреля и будут работать до 1 ноября.Московские рестораторы приступили к монтажу летних веранд, обустройство которых продлится немногим более двух недель, они откроются 1 апреля и будут работать до 1 ноября, сообщается на официальном сайте столичного правительства.
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