Московские рестораторы приступили к подготовке летних веранд при стационарных заведениях

Веранды откроются 1 апреля и будут работать до 1 ноября.Московские рестораторы приступили к монтажу летних веранд, обустройство которых продлится немногим более двух недель, они откроются 1 апреля и будут работать до 1 ноября, сообщается на официальном сайте столичного правительства.