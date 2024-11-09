45 лет назад был принят на вооружение первый серийный советский экраноплан. Тупик или прорыв?

Вячеслав Денисов

Вот сейчас, как раз, такой аппарат мог быть полезен для высадки десанта в скакуасии, т.к. Черноморский флот не в состоянии осилить такую операцию. Однако у заскорузлых енаралов, зацикленных на строительстве дворцов и распродаже армейского имущества, нехватило мозгов вовремя сообразить даже о БПЛА, и, конечно, экранопланы тоже пролетели мимо! Главвор в МО Табуреткин даже затратил огромные деньги на закупку огромных десантных корыт во Франции. И, кажется, что мысли о гигантских плавучих гробах и ныне воспаляют остатки генеральских мозгов!