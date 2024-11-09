БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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45 лет назад был принят на вооружение первый серийный советский экраноплан. Тупик или прорыв?

45 лет назад был принят на вооружение первый серийный советский экраноплан. Тупик или прорыв?

Не так давно журналистская судьба привела меня в знаменитое Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Ростислава Алексеева в Нижнем Новгороде.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Вот сейчас, как раз, такой аппарат мог быть полезен для высадки десанта в скакуасии, т.к. Черноморский флот не в состоянии осилить такую операцию. Однако у заскорузлых енаралов, зацикленных на строительстве дворцов и распродаже армейского имущества, нехватило мозгов вовремя сообразить даже о БПЛА, и, конечно, экранопланы тоже пролетели мимо! Главвор в МО Табуреткин даже затратил огромные деньги на закупку огромных десантных корыт во Франции. И, кажется, что мысли о гигантских плавучих гробах и ныне воспаляют остатки генеральских мозгов!
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