Теннисист Медведев поругался с судьей во время финала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев во время финального поединка с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, поругался с судьей из-за проигранного очка.
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