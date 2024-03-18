Теннисист Медведев поругался с судьей во время финала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев во время финального поединка с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, поругался с судьей из-за проигранного очка.