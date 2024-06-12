Выдающимся жителям Архангельской области вручили государственные награды

Традиционно в преддверии Дня России, который является главным государственным праздником страны, в региональном правительстве прошла торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации.
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