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Лишние люди. Процесс сокращения пенсионеров запущен

Лишние люди. Процесс сокращения пенсионеров запущен

автор - РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Власть ожидает, что пенсионеров с каждым годом будет становиться всё меньше и меньше.

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Комментарии
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Сергей Читалов
лишние правят страной-их и сейчас презирают и проклинают- а впереди суд - пуст живут в страхе!
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2 час.
Pavel Polyakov
Евгений Кузнецов
Война с собственным народом -будет потом и народный суд и Божий.И не спасут их потом ни их наворованные деньги ни то что они скроются за границей.
Козлы! Надо не ныть, а учиться и работать хорошо! Тогда и пенсия будет нормальной! Мне 82 и пенсия за 30000 . Почему? Просто мои бедные родители смогли мне поступить в институт. Потому все было отлично! Работа, должности. Трудился на благо Родины. Не ною!!
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1 час.
Виктор Муравьев
У Айзека Азимова в повести "Звёзды как пыль"  описывается будущее Земли, в котором 60 лет - предел жизни, после которого - обязательная эвтаназия через эйфорическое усыпление. Неужто в России решили обойтись без затрат на эйфорию?
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59 мин.

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