Лишние люди. Процесс сокращения пенсионеров запущен

Pavel Polyakov

Евгений Кузнецов Война с собственным народом -будет потом и народный суд и Божий.И не спасут их потом ни их наворованные деньги ни то что они скроются за границей.

Козлы! Надо не ныть, а учиться и работать хорошо! Тогда и пенсия будет нормальной! Мне 82 и пенсия за 30000 . Почему? Просто мои бедные родители смогли мне поступить в институт. Потому все было отлично! Работа, должности. Трудился на благо Родины. Не ною!!